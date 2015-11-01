В Киеве задержан Михаил Саакашвили Украинские спецслужбы задержали сегодня Михаила Саакашвили. Бывшего президента Грузии подозревают в содействии членам неких преступных организаций. Утром силовики приехали к нему домой. Политик выбрался на крышу, но там он был схвачен. Доставить на допрос, однако, Михаила Саакашвили пока не удается. Судя по сообщениям из Киева, сторонники политика блокировали машину, в которой находится задержанный и не пропускают ее. Только что на эти события отреагировали в Кремле. Как сказал пресс-секретарь президента, в Москве за происходящим в Киеве «следят с интересом и удивлением». Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:18 в Программы

