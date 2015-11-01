Президент требует вернуть капитал компаний из-за рубежа Нурсултан Назарбаев требует вернуть капитал казахстанских компаний из-за рубежа. По словам Президента, эти деньги должны инвестировать в Казахстан, где будет обеспечена их цельность и сохранность. Приводит Глава Государства и цифры. По его словам, 18 отечественных компаний удерживают за рубежом 12.5 млрд долларов. Речь идет о компаниях "Тенгиз Шевройл", «КазМунайГаз» и других. В этой связи Нурсултан Назарбаев поручил Правительству взять этот вопрос на контроль и принять меры. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:20 в Программы

