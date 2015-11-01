Больницы РК откажутся от привычной кабинетной системы Больницы Казахстана откажутся от привычной кабинетной системы. В медучреждениях внедрят зелёные, жёлтые и красные браслеты. Их будут надевать на руки пациентам в зависимости от того, какой вид помощи им необходим. Браслеты разделят экстренных, плановых больных, а также тех, кто сам пришел к врачу. Как сообщают в Минздраве, это нововведение нужно для того, чтобы люди не тратили время в очередях. Так называемая сортировка больных по браслетам начнется в больницах Астаны и Алматы, - пишет портал Информбюро.кз. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 20:20 в Программы

