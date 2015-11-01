Сборная Казахстана примет участие в Олимпиаде 2018 Сборная Казахстана примет участие в Олимпиаде 2018-го года, несмотря на призывы российского депутата Виталия Милонова бойкотировать игры. Об этом сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, наши спортсмены активно готовятся к соревнованиям в Южной Корее. Казахстан уже получил 17 лицензий для участия в Олимпиаде. Ранее замминистра культуры и спорта Сакен Мусайбеков заявил, что наши спортсмены не употребляют допинг, поэтому дорога к победе для них открыта. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 20:25 в Программы

