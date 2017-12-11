Президент произвёл кадровые перестановки в Казахстане

Громкие кадровые перестановки в Казахстане. Сегодня сменился генеральный прокурор. Им стал Кайрат Кожамжаров. Ранее он занимал должность председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Прежний ген.прокурор Жакип Асанов стал председателем Верховного суда. Его кандидатуру на утверждение сената внёс президент Нурсултан Назарбаев. Тем временем Агентство по делам госслужбы возглавил Алик Шпекбаев. В разное время он работал начальником УВД Алматинской области и вице-министром внутренних дел.

Между тем бывший генпрокурор Жакип Асанов, который сегодня стал председателем Верховного суда, заявляет, что президент поставил перед ним очень много задач и целей. В частности, они касаются реформ в судебной системе. Жакип Асанов пообещал обеспечить открытость и прозрачность. Добавлю, что прежний верховный судья Игорь Рогов был отправлен в отставку. Как заявил депутат Дулат Куставлетов, это связано с тем, что Рогов отработал все сроки, - передает агентство Тенгриньюс. Только что стало известно, что 24 судьи будут освобождены от должностей. Такое решение принято сегодня на заседании Высшего судебного совета.

Кадровые перестановки прокомментировал Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что председатель Верховного суда Игорь Рогов освобожден от должности из-за того, что достиг пенсионного возраста. Президент поблагодарил Рогова за годы службы и хорошую работу. Назначение Жакипа Асанова на этот пост глава государства назвал неслучайным. Казахстан вступает в новый этап модернизации судебно-правоохранительной системы. Поэтому руководителю судебных органов предстоит обеспечить эффективную и быструю реализацию. Казахстанское правосудие должно стать более прогрессивным и справедливым», - сказал президент.