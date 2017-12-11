Илья Ильин вернёт подарки, если это потребует государство Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин заявляет, что вернёт подаренные ему машину и квартиру, если этого потребует государство. Спортсмен, которого отстранили от участия в олимпийских играх, сказал, что не считает себя мошенником. «В тренажерном зале мы проливаем кровь и слезы, получаем грыжи позвоночника и проблемы с сердцем», - заявил Илья Ильин. Все обвинения в обмане он считает несправедливым. Что же касается возвращения в спорт, то тяжелоатлет сказал, что еще не принял окончательного решения. Новости, комментариев: 0 11-12-2017, 18:46 в Программы

