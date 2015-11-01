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Почти 400 казахстанских детей находятся в горячих точках

 

В КНБ озвучили количество казахстанских детей, которые прямо сейчас находятся в горячих точках. Зам.председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билис-беков заявляет, что что в настоящее время на родину возвращены 63 ребенка, ожидается прибытие ориентировочно еще 50 детей. Сейчас Сирийско-Иракской зоне находятся 390 детей в возрасте до 16 лет - 214 мальчиков и 176 девочек. Предстоит масштабная работа по реабилитации, в том числе психологической. По данным агентства Tengrinews, спецслужбы стараются максимально вести поименный контроль детей, однако даже с учетом этого, сейчас трудно сказать все ли из них живы.

Вчера, 12:37 в Программы » Новости, комментариев: 0

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