Почти 400 казахстанских детей находятся в горячих точках В КНБ озвучили количество казахстанских детей, которые прямо сейчас находятся в горячих точках. Зам.председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билис-беков заявляет, что что в настоящее время на родину возвращены 63 ребенка, ожидается прибытие ориентировочно еще 50 детей. Сейчас Сирийско-Иракской зоне находятся 390 детей в возрасте до 16 лет - 214 мальчиков и 176 девочек. Предстоит масштабная работа по реабилитации, в том числе психологической. По данным агентства Tengrinews, спецслужбы стараются максимально вести поименный контроль детей, однако даже с учетом этого, сейчас трудно сказать все ли из них живы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 12:37 в Программы

