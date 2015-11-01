Как проходит забастовка шахтёров в Карагандинской области Обстановка в Карагандинской области, где продолжается забастовка шахтеров, спокойная. Никакие войска в регион не вводились, массовых арестов и задержаний тоже не было. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Ранее в интернете появились сообщения о том, что в Шахтинск был направлен спецназ и сотрудники Нацгвардии. По словам Ерлана Тургумбаева, переговоры с бастующими горняками в эти минуты продолжаются. В настоящий момент под землей остаются более пятисот человек. Сегодня утром 154 горняка вышли на поверхность. Это произошло после того, как в шахту спустился аким региона. Он разговаривал с рабочими с 11-ти вечера до шести утра.



Между тем спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин просит казахстанскую общественность дождаться результата переговоров по ситуации с шахтерами в Карагандинской области. По его словам, диалог между работодателем, профсоюзами и горняками продолжается. Спикер просит оставить эмоции в стороне. Напомню, сотрудники АрселорМиттал Темиртау требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Сегодня утром несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. Как говорят рабочие, те, кто остался в шахтах, приспосабливаются как могут, люди спят на трапах, досках и других материалах. Коллеги спускают им под землю горячее питание. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:46 в Программы

