Вопрос по шахтерам не оставят без внимания Дарига Назарбаева сожалеет, что администрация "АрселорМиттал Темиртау" довела ситуацию с шахтерами до конфликта. Депутат сената подчеркивает, что подобные требования по зарплате у шахтеров были всегда. Это связано в тяжелой работой и рисками. По словам сенатора, «АрселорМиттал Темиртау» пока не раскрывает информацию - есть ли у них экономическая возможность поднять оклады на 100 процентов. Однако, совершенно точно известно, без внимания этот вопрос не останется. Напомню, более 600 шахтеров в Шахтинске отказались покидать свои рабочие места и остались под землей. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:18 в Программы

