Владимир Путин назвал действия Михаила Саакашвили жалкими Владимир Путин назвал действия Михаила Саакашвили плевком в лицо грузинскому и украинскому народам. «Он же был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец"». Президент России возмущан происходящим. По словам Владимира Путина, на это просто жалко смотреть. Напомним, Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря. Позже суд изменил меру пресечение на домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:41 в Программы

