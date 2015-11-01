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Судьба Qazkom: Будет один банк - Halyk Bank
Народный банк и Казком объединятся в один финансовый институт — Халык банк. Сегодня совет директоров одобрил поэтапную интеграцию этих финансовых учреждений. Детали этого процесса в настоящий момент обсуждаются. Объединение должно завершиться к концу следующего года. Присоединение Qazkom к Народному банку начнется после того, как будут пройдены все необходимые процедуры. В том числе и согласование с регулирующими органами, - передает агентство Тенгриньюс. О том, что будет с деньгами вкладчиков Казкома  в банке пока не рассказали.
Вчера, 20:12 в Программы » Новости, комментариев: 0

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