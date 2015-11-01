Александру Винокурову грозит реальный срок Казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион 2012 года Александр Винокуров и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, российский велогонщик Александр Колобнев предстанут перед уголовным судом бельгийского города Льеж. Судебное заседание состоится 13 марта. Спортсмены обвиняются в участии в договорной гонке. Поводом для возбуждения уголовного дела стала информация о том, что Винокуров якобы выплатил Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише гонки в 2010 году. По данным агентства Tengrinews, оба гонщика отрицают договорной характер соревнований. Новости, комментариев: 0 Вчера, 09:46 в Программы

