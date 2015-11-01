В Алматы задержан глава "Союза мусульман Казахстана" Глава объединения "Союз мусульман Казахстана" Мурат Телибеков, который был задержан в Алматы, выпущен из под стражи. Об этом заявляют в Департаменте внутренних Дел. Напомним, мужчину отвезли в полицию после того, как он начал снимать на мобильный телефон тело человека, погибшего в автоаварии на одной из улиц Алматы. Родственники погибшего говорят, что просили Мурата Телибекова прекратить съемку, однако он не послушался. Правозащитник был доставлен в Бостандыкский РОВД. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:11 в Программы

