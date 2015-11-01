В Астане появится миграционный ЦОН для иностранцев В Астане появится миграционный ЦОН для иностранцев. Граждане других государств смогут зарегистрироваться там по принципу «одного окна». Также для иностранцев будут доступны другие услуги. Между тем сегодня глава государственной корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов заявил, что в Казахстане увеличится количество спецЦОНов, которые оказывают услуги по сдаче экзаменов и получению водительских удостоверений. До конца этого года два таких новых спецучреждения появятся в Кокшетау и в Семее. А через год аналогичные ЦОНы откроются в Уральске и Атырау. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:11 в Программы

