Акимат Павлодара не позовет Торегали Тореали на концерты

В казахстанском интернете продолжаются баталии по поводу поступка певца Торегали Тореали, который во время своего концерта оскорбил жителя Павлодара. Коллеги артиста выкладывают в инстаграм слова поддержки в адрес исполнителя, называя его хорошим человеком, который просто оступился. Напомним, после скандала с Торегали Тореали директор одной из казахстанских радиостанций заявил, что снимает с эфира все песни исполнителя, до тех пор, пока он не принесет извинения. Сам певец сказал, что дал волю эмоциям и не хотел никого обижать.

Акимат Павлодарской области не позовет Торегали Тореали на концерты. Такое решение приняло региональное управление культуры после скандала, произошедшего на концерте молодого артиста. Чиновники считают поведение певца неподобающим. При этом власти не могут контролировать коммерческие концерты, а вот государственные мероприятия точно обойдутся без Тореали, - передает агентство Тенгриньюс. Ранее солист группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов призвал певца извиниться перед зрителями. Пользователи интернета также осуждают исполнителя, который нагрубил мужчине в зале.