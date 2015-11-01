Павлодарцы просят простить Торегали Тореали

Житель Павлодара, который был на скандальном концерте Торегали Тореали, призывает простить певца, нагрубившего зрителям. «Дар писать музыку даётся не каждому, - сказал мужчина. К тому же, на свете нет людей, которые не совершали бы ошибок. Торегали Тореали никогда не отказывает зрителям в просьбе сфотографироваться, он нагрубил людям, находясь в гневе, и сейчас правильнее будет поддержать звезду эстрады и не устраивать гонения, - заявил житель Павлодара. Напомним, ранее власти региона сообщили, что перестанут приглашать Торегали Тореали на концерты. Коллеги исполнителя призвали его извиниться за хамство.

Простить Торегали Тореали сегодня призвала и знаменитая певица Макпал Жунусова. Она сказала, что такие инциденты с исполнителем больше не повторятся. По словам артистки, в творчестве может оступиться абсолютно каждый. Напомним, после того, как Торегали Тореали нагрубил жителям Павлодара, некоторые радиостанции сняли с эфира его песни. А министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, комментируя эту ситуацию, сказал, что артисты должны уважать зрителей, в каком состоянии они не были.