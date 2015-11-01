Президент поздравил казахстанцев с Новым годом Нурсултан Назарбаев подвел итоги 2017 года. В своей торжественной речи Глава Государства сделал акцент на преодолении важного рубежа - родился 18-миллионный житель страны. По словам Президента, это историческое событие для всего Независимого Казахстана.Кроме того, Нурсултан Назарбаев отмечает успешное проведение зимней Универсиады в Алматы и выставки EXPO-2017. «Эти события подняли уровень нашей страны и знания Казахстана на более высокий уровень», - подчеркивает Президент. В завершении своего торжественного выступления, Нурсултан Назарбаев пожелал каждой казахстанской семье мира и согласия, добра и благополучия. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:26 в Программы

