В МИК заявляют, что не блокировали Instagram Байзаковой В Министерстве информации и коммуникаций заявляют, что непричастны к блокировке Instagram популярной блогерши Айжан Байзаковой. Ранее девушка рассказала, что ее страничка в социальной сети стала недоступна после ее ареста. Байзакова заявляет, что сейчас администрация соцсети рассматривает заявку о восстановлении ее аккаунта. Напомним, в конце декабря звезду Instagram Айжан Байзакову арестовали за мелкое хулиганство на трое суток. В сети появилось видео конкурса из клуба с обнаженными девушками. По данным агентства Tengrinews, блогершу привлекли к ответственности за проведение в общественном месте мероприятия с нарушением общественного порядка и этических норм. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:34 в Программы

