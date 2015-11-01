Торегали Тореали назвал свою выходку ребячеством Знаменитый певец Торегали Тореали называет свой поступок, когда он оскорбил жителя Павлодара, ребячеством. Исполнитель обратился к казахстанцам с просьбой простить его за незрелость. Цитирую - «У казахов есть хорошее выражение – спотыкаясь о камни родного края, ноги парня не сломаются. Выше народа никогда не подняться, народ превыше всего», - сказал Торегали Тореали. Напомним, скандальный инцидент произошел в прошлом году на концерте в Павлодаре. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:39 в Программы

