В аэропорту Шымкента произошло ЧП В аэропорту Шымкента произошло ЧП. Шквальный ветер столкнул стоящие на земле самолеты. Инцидент произошел 27 декабря 2017 года. Пострадали стоящие на стоянке тренеровочные воздушные Cessna-172, принадлежащие "Training center Part FCL". У самолетов имеются повреждения руля направления и крыла. Машины столкнулись из-за того, что в момент порывов ветра находились на близком расстоянии. Напомним, что ранее из-за авиационных инцидентов с самолетами "Training center Part FCL" все полеты авиакомпании были приостановлены. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 13:19 в Программы

