Продюсер Торегали Тореали высказался о поведении артиста Казахстанский продюсер Жан Муканов, который работал с популярным исполнителем Торегали Тореали, заявляет, что перестал сотрудничать с певцом из-за его поведения. По словам продюсера, после того как артист стал известным и начал зарабатывать 8 тысяч долларов за концерт, он потерял человечность и растоптал свою репутацию. Кроме того, Жан Муканов заявляет, что деловые отношения с исполнителем испортились из-за невыполненных обещаний певца. Напомним, Торегали Тореали попал под пристальное внимание прессы после скандала в декабре прошлого года. На концерте в Павлодаре певец нагрубил зрителю. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:34 в Программы

