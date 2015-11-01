Ербол Шорманов возглавил "Астана ЭКСПО-2017" Ербол Шорманов назначен председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". Нового главу коллективу представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Напомним, Ербол Шорманов с 20 августа 2015 года занимал должность заместителя, затем исполняющего обязанности председателя правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". Между тем, бывший председатель правления национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов возглавил Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Экс-глава ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев был назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства РК. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:07 в Программы

