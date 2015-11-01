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Ербол Шорманов возглавил "Астана ЭКСПО-2017"
Ербол Шорманов назначен председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". Нового главу коллективу представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Напомним, Ербол Шорманов с 20 августа 2015 года занимал должность заместителя, затем исполняющего обязанности председателя правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". Между тем, бывший председатель правления национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов возглавил Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Экс-глава ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев был назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства РК.
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