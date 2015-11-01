Казахстанские туристы попали в крупное ДТП в Тайланде Казахстанские туристы попали в крупное ДТП в Тайланде. Пострадали восемь наших соотечественников. Они находились в микроавтобусе, который врезался в дерево. Автоавария произошла на территории парка на острове Пхукет. Это место, как сообщает агентство Тенгриньюс, пользуется большой популярностью у туристов. Аттракцион представляет собой полет на тросе над джунглями. По последним данным, два человека получили переломы ног, еще один — сломал руку, у остальных пассажиров — сильные ушибы. Они доставлены в больницу. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:12 в Программы

