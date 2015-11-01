В Астане объявлен режим ЧС из-за бурана

В Астане объявлен режим ЧС из-за бурана. В столичных школах и колледжах отменены занятия. В интернете появляются кадры, на которых видно, как людей сносит ветром. Порывы ветра срывают кровли и обрушивают рекламные щиты. На телефонный номер 112 уже поступило больше 3000 звонков. Из них 850 сообщений по закрытым трассам и необходимости оказания помощи. По Астане зарегистрированы случаи повреждения автомобилей (однако точное количество машин пока не известно). Есть повреждения крыш частных жилых и многоэтажных домов. Например, кровлю сорвало с Аграрного университета. По данным Казгидромета снегопады продолжатся в Казахстане в ближайшие двое суток.