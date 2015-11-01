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В Алматы самолет выкатился за пределы полосы

 

В Алматы грузовой самолет выкатился за пределы полосы. По данным агентства Tengrinews, данный факт подтвердил президент Международного аэропорта Айбол Бекмухамбетов. По его словам, в самолете пассажиров не было, имелся только груз. В результате нештатной ситуации ущерба ни борту, ни аэропорту нанесено не было. Бекмухамбетов поясняет, что это не ЧП. Летчик признает, что выкатился по грунту. Возможно, это произошло из-за замерзшей земли, может быть, из-за снегопада, или незнания аэродрома. Комиссия по данному факту создаваться не будет, так как это американская компания", - поясняет Бекмухамбетов.

 

Вчера, 20:53 в Программы » Новости, комментариев: 0

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