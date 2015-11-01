Жительницам Актобе грозит штраф за молитву на улице Жительницам Актобе, которые читали намаз возле одной из городских школ, может грозить штраф. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Однако, по его словам, женщин не будут привлекать к ответственности, с ними лишь проведут беседу. В законе, - как сказал министр, - четко прописаны нормы обрядов и богослужения. Они должны проводиться в специально отведенных для этого местах. Напомним, женщины стали молиться на улице Актобе в знак протеста против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:19 в Программы

