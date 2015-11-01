Известный российский кондитер Ренат Агзамов, который изготовил ставший знаменитым торт на свадьбу в Шымкенте, заявляет, что он не стоит 178 тысяч долларов. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Точную сумму знают только сам кондитер и заказчик, - сказал Ренат Агзамов, однако называть цену он не стал. По его словам, так как это был международный проект, его команда заложила огромные риски. Напомним, свадебный торт в Шымкенте вызвал большой общественный резонанс. Пользователи заявили, что изделие стоит 178 тысяч долларов, многие раскритиковали молодоженов, которые заплатили такую сумму за торт.
Сколько на самом деле стоил знаменитый шымкентский торт?
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