Жителя Атырау отвезли на кладбище и избили арматурой Полиция Атырау расследует похищение и жестокое избиение местного жителя, которого несколько дней назад насильно усадили в машину и отвезли на кладбище. Там мужчину на протяжении двух часов избивали арматурой и требовали от него 600 тысяч тенге. Правоохранители уже задержали злоумышленников. Они пытались покинуть Казахстан через границу на юге страны. По некоторым данным, похитители являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Сейчас они под стражей. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:33 в Программы

