Известный блогер приговорён к семи годам тюрьмы Известный казахстанский блогер Ринат Халиков, который вымогал деньги у экс-депутата, приговорён к семи годам тюрьмы. Такое решение вынес сегодня суд Усть-Каменогорска. Как пишет нур.кз, мужчина требовал у бывшего народного избранника крупную сумму денег и трёхкомнатную квартиру. Взамен он обещал не предавать огласке информацию об изнасиловании девушки. Сам блогер признал свою вину. Вчера на суде он заявил, что осознал, какие неудобства и страдания причинил бывшему депутату.

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