Казахстанцы в 2021 году получат паспорта на латинице

Казахстанцы смогут получить паспорта на латинице уже в 2021-м году. Именно с этого времени планируется выдача новых документов. Помимо паспортов, на латиницу будут переведены удостоверения личности и водительские права. Кроме того, сегодня стало известно, что на переиздание учебников в Казахстане будет потрачено двести миллиардов тенге. Книги по всем школьным предметам для казахских школ также переведут на латинскую графику. В электронном правительстве говорят, что переиздание учебников — это самая большая статья расходов.