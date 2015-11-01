52 человека сгорели в автобусе в Актюбинской области

Причиной пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области стало короткое замыкание. Об этом заявляют в Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, пламя могло вспыхнуть из-за того, что в автобусе перевозили большое количество топлива. Бензин нужен был для того, чтобы не заправляться по дороге, - говорят спасатели. Также, по неофициальной информации, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться наружу. Когда началсЯ пожар, люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной. Напомню, в результате возгорания на трассе Самара-Шымкент погибли 52 человека. Все они граждане Узбекистана.

МЧС Узбекистана в эти минуты готовит самолет, который должен будет доставить тела погибших граждан на родину. Борт вылетит из Ташкента через несколько часов. Сейчас власти обеих республик согласовывают маршрут. К месту трагедии также будут доставлены специалисты узбекистанского МЧС, бригада врачей и сотрудники МИДа. Всего в автобусе, который сгорел сегодня утром, ехало 57 человек. Пятеро из них успели выскочить на улицу. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Добавлю, что это первое в истории происшествие на дорогах Казахстана, где сразу погибло такое большое количество иностранных граждан.

В момент пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области в салоне началась паника. Об этом заявили специалисты, выступая на экстренном брифинге в оперативном штабе. По их словам, автобус, где заживо сгорели 52 человека, был перегружен. Сейчас идет опознание тел. Полиция, между тем, начала досудебное расследование. Известно, что водитель автобуса успел выскочить из Икаруса. О его состоянии пока ничего не сообщают. О причинах пожара в автобусе сейчас говорить рано, - сказал только что официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов. По его словам, на данный момент ни одна из версий не подтверждается, но и не опровергается.