Боевики "Талибана" убили бизнесмена из Астаны Гражданин Казахстана, который погиб в результате нападения на гостиницу Интерконтиненталь в Кабуле, был бизнесменом. Он приехал в Афганистан из Астаны. Мужчину пригласила компания, работающая в сфере коммуникаций. Погибшему было сорок лет. Об этом заявил сегодня официальный представитель казахстанского МИДа Ануар Жайнаков. Сейчас дипломаты ведут переговоры о том, чтобы доставить тело казахстанца на родину. Напомним, в результате нападения боевиков на одну из самых престижных гостиниц страны погибли 43 человека. Большая часть из них — иностранцы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Талибан.



Тем временем, Министерство иностранных дел Казахстана осуждает террористическую атаку на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате которой погиб гражданин нашей страны. Нападение на гостиницу привело к гибели людей, приехавших в Афганистан с мирными целями, - говорят в МИДе. Там подчеркивают, что этот дерзкий акт является вызовом всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране. Казахстанские дипломаты призывают принять срочные меры, чтобы решить проблему с терроризмом в Афганистане. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:17 в Программы

