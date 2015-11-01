За золото Олимпиады-2018 Казахстан заплатит $250 тысяч Стало известно, сколько получат казахстанские чемпионы за призовые места на Олимпиаде в Южной Корее. По данным informburo, золотую медаль Национальный олимпийский комитет и Министерство культуры и спорта Казахстана оценили в 250 000 долларов, серебряную в 150 000 долларов и бронзовую – в 75 000. Столько же получат личные тренеры будущих героев Олимпиады-2018. Напомним, в программу зимней олимпиады входят 15 дисциплин, однако Казахстан выступит только на девяти из них. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:37 в Программы

