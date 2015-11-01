Ержан Скаков подал заявление в прокуратуру Обвиненный в изнасиловании экс-депутат Ержан Скаков подал заявление в прокуратуру на своего шурина Оразбека Катпанова и на его соучастницу Елену Иванову. По данным Nur.kz, бывший чиновник просит наказать их за публичные обвинения в том, чего он не совершал. По версии Скакова, неприязнь к нему возникла сразу после того, как он уволил шурина со своего предприятия. Сам он подтверждает, что контакт с Еленой был, но по взаимному согласию. Этому предшествовал долгий флирт по переписке. Напомним, 19-летняя девушка из Восточно-Казахстанской области обвинила экс-депутата в изнасиловании. Позже, узнавший об этом блогер, начал вымогать у Скакова 30 тысяч долларов, за что впоследствии получил 7 лет лишения свободы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:57 в Программы

