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Сообщника Мухтара Аблязова никто не пытает в СИЗО
Предполагаемого сообщника Мухтара Аблязова Искандера Еримбетова, который сейчас находится в СИЗО Алматы, во время допросов никто не пытает. Информация о том, что мужчину истязают следователи, не соответствует действительности. Об этом сегодня сообщили в Антикоррупционном ведомстве. Это также подтвердил глава Национального центра по правам человека в Казахстане, который посещал подозреваемого в СИЗО. Напомним, Искандер Еримбетов был задержан в ноябре прошлого года. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег.
Вчера, 19:16 в Программы » Новости, комментариев: 0

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