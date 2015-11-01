Сообщника Мухтара Аблязова никто не пытает в СИЗО Предполагаемого сообщника Мухтара Аблязова Искандера Еримбетова, который сейчас находится в СИЗО Алматы, во время допросов никто не пытает. Информация о том, что мужчину истязают следователи, не соответствует действительности. Об этом сегодня сообщили в Антикоррупционном ведомстве. Это также подтвердил глава Национального центра по правам человека в Казахстане, который посещал подозреваемого в СИЗО. Напомним, Искандер Еримбетов был задержан в ноябре прошлого года. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:16 в Программы

