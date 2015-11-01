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Протаранивший ворота Акорды полицейский был пьян
Полицейский из Астаны, который недавно врезался в ворота Акорды, был пьян. Это установила экспертиза. Выяснилось, что за рулём Порше Кайена находился 26-летний лейтенант Ербол Иманбеков. Он не справился с управлением из-за гололёда. Суд Астаны лишил полицейского водительских прав на пять лет. Сразу после того, как мужчина протаранил ворота администрации президента, он был уволен из органов внутренних дел. Сам полицейский свою вину признал и раскаялся.  
Вчера, 19:17 в Программы » Новости, комментариев: 0

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