В Казахстане начнутся проверки бородатых мужчин. Это нужно, чтобы узнать, состоят ли они в запрещённых религиозных организациях, - сообщил сегодня министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. По его словам, специалисты проведут с бородатыми мужчинами беседу, чтобы понять их мировозрение и взгляды. Кроме того, в Казахстане разработают эскизы мужских бород. Не исключено, что некоторые из них попадут под запрет. При этом, как сказал министр, в нашей стране по-прежнему сохранится свобода вероисповЕдания. Людей, которые носят короткие штаны или никабы, притеснять не будут.





А тем временем, казахстанские власти предлагают запретить одежду, закрывающую лицо. Помимо религиозных женских одеяний, в проект нового закона могут быть включены маски и балаклавы. Об этом также заявил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Он призвал казахстанцев не путать обычные платки с хиджабами. Их, кстати, запрещать не планируют, - сообщает агентство Тенгриньюс.