Не наказывать врачей за ошибки предлагает глава минздрава Казахстанских медиков нельзя наказывать за врачебные ошибки, так как это может привести к оттоку специалистов, - заявил сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, в Казахстане нужно пересмотреть уголовный кодекс и не сажать в тюрьму врачей, поставивших неверный диагноз. Глава минздрава заявил, что врач имеет право ошибаться особенно, если он пытается экстренно спасти жизнь человека. Речь не идет о предумышленном нанесении вреда или халатности, - сказал министр. Елжан Биртанов заявил, что чаще всего казахстанские врачи ошибаются из-за нехватки технологий. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:33 в Программы

