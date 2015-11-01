Прокурор Алматы Габит Миразов освобожден от должности Прокурор Алматы Габит Миразов освобожден от должности за совершение дисциплинарного проступка. Кроме того, сокращения коснулись прокуроров и их замов на местах. По данным агентства Tengrinews, к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены прокуроры Актюбинской области Марат Кайбжанов, Акмолинской области Тимур Ташимбаев, Северо-Казахстанской области Берик Асылов, а также заместители прокуроров Павлодарской области и другие. В генпрокуратуре поясняют, что были установлены существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, сфере исполнения уголовных наказаний, а также исполнительном производстве. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 16:41 в Программы

