В Алматы произошло землетрясение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал землетрясение, которое произошло сегодня в Алматы — небольшим. Толчки, по его словам, начались, когда главы правительств рассматривали документ под номером 666. Это, как сказал Дмитрий Медведев, наводит на некоторые мысли. Какие именно — он не уточнил. Напомним, землетрясение произошло сегодня днём в момент, когда в Алматы проходил международный форум с участием премьер-министров стран СНГ. Среди них главы правительств Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана.

В результате землетрясения, которое произошло сегодня днем в Алматы, не пострадало ни одного человека. Кроме того, не зафиксировано ни одного повреждения и разрушения. Городские гидротехнические сооружения также в нормальном состоянии — трещин на плотинах в горах нет, - говорят спасатели. По последним данным, эпицентр толчков находился в верхней части города - на улице Гагарина, ниже проспекта Аль-Фараби. Жители центральных районов Алматы ощутили толчки силой в два-три балла.

Казахстанские пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к подземным толчкам, которые ощущались сегодня днем. Кто-то написал в Фейсбуке, что землетрясение связано с посадкой самолета Дмитрия Медведева. Напомним, премьер-министр России приехал в Алматы на международный форум. А кто-то из блогеров написал, что сегодняшнее землетрясение — это отголосок падения курса биткоина. Утром популярная криптовалюта "рухнула" на 14,5%, и теперь биткоин стоит 8 тысяч долларов.