Сотрудники Минфина майнили криптовалюты на работе В Министерстве финансов разоблачены сотрудники, которые использовали свои рабочие компьютеры для добычи криптовалюты. Для этого специалисты органов установили на государственные серверы специальные программы, - сообщают в КНБ. Майнингом криптовалюты на рабочем месте промышляли работники информационных подразделений комитета госдоходов из разных регионов страны. Такие факты зафиксированы в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской и Актюбинской областях. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:10 в Программы

