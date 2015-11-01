Муратхана Токмади судят за убийство Бизнесмена Муратхана Токмади будут судить по обвинению в убийстве. Уголовное дело передано в суд Жамбылской области, пишет агентство Tengrinews. Напомню, ранее Алмалинский районный суд Алматы признал Токмади виновным по целому ряду статей. Речь идет о сбыте оружия и боеприпасов. Приговором суда Токмади был осужден на три года лишения свободы. Позже в интервью телеканалу КТК бизнесмен признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем" (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:07 в Программы

