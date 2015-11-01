Экс-председатель Агентства по статистике вышла на свободу

Анар Мешимбаева полностью отбыла свое наказание. В 2014 году она была осуждена на семь лет. После того как апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила приговор экс-главе Агентства по статистике без изменений, она была этапирована в колонию общего режима в Алматинской области. В 2015 указом Президента о помиловании срок отбывания наказания для Анар Мешимбаевой был сокращен на два года. Экс-главе Статагентства вменяли хищение более 700 миллионов тенге, выделенных на изготовление бланков, которые использовались в ходе национальной переписи в 2009 году. По второму эпизоду дела Анар Мешимбаеву обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе судебного разбирательства Анар Мешимбаева неоднократно опровергала все обвинения, заявляя о своей невиновности.