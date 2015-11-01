В Северо-Казахстанской области чиновникам незаконно подарили квартиру и автомобили. По данным Хабар24, на деньги из местной казны были куплены 1 квартира и 15 машин. Их вручили учреждениям, которые финансируют из республиканского бюджета. В общей сложности на подарки потратили свыше 104 миллионов тенге. При этом отмечается, что северный регион является дотационным. Член ревизионной Амандык Сейфуллин говорит, что материалы переданы акиму области для принятия мер.
В СКО чиновникам незаконно сделали дорогие подарки
Вчера, 17:14 в Программы » Новости, комментариев: 0