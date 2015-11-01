В СКО чиновникам незаконно сделали дорогие подарки В Северо-Казахстанской области чиновникам незаконно подарили квартиру и автомобили. По данным Хабар24, на деньги из местной казны были куплены 1 квартира и 15 машин. Их вручили учреждениям, которые финансируют из республиканского бюджета. В общей сложности на подарки потратили свыше 104 миллионов тенге. При этом отмечается, что северный регион является дотационным. Член ревизионной Амандык Сейфуллин говорит, что материалы переданы акиму области для принятия мер. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:14 в Программы

