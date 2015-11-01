Нурсултан Назарбаев отчитал правительство Казахстана

Хрущёвки в казахстанских городах нужно снести, а землю, на которой они стоят, отдать бизнесу. Об этом заявил сегодня Нурсултан Назарбаев. По его словам, новые дома в стране должны постепенно сменить старые – построенные 60-70 лет назад. Казахстанцы могут переселиться в квартиры, построенные по программе Доступное жильё. Это, по мнению президента, улучшит внешний облик городов, а народу даст возможность жить в хороших условиях. Где в первую очередь начнётся снос хрущёвок — президент не сообщил.

Нурсултан Назарбаев заявляет, что ему жалко денег и времени, потраченных на бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого сейчас судят за получение взятки. Напомню, ранее он проходил обучение за рубежом по программе Болашак, после чего вернулся в Казахстан. Президент также вспомнил судебные процессы над руководством Казахавтодора. Он заявил, что аппетиты коррупционеров возрастают до небес. Напомню, сегодня Нурсултан Назарбаев встречался с членами правительства. На заседании он заявил, что борьба с коррупцией в стране продолжится. За последние два года в Казахстане были осуждены две тысячи чиновников разного уровня. В том числе — акимы и министры.

Тем временем, Нурсултан Назарбаев сделал замечание министру финансов Бахыту Султанову, который ранее пообещал сократить количество проверяющих специалистов в налоговых органах. Как заявил президент, это обещание министр не сдержал. Нурсултан Назарбаев поручил провести масштабную ревизию контрольно-надзорных функций и сократить 600 человек. Глава государства сказал, что это второе замечание главе минфина. Третье может быть последним. Напомню, ранее президент критиковал министра за то, что он раздаёт деньги и не бережёт карман государства.

Также Нурсултан Назарбаев раскритиковал сегодня и акимов областей. Президент недоволен тем, что в регионах плохо работает интернет. Он потребовал, чтобы руководители Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, которые пришли на заседание правительства, встали со своих мест и стОя объяснили, почему в больницах и школах нет вайфая и недостаточно высокая скорость интернета. Президент также высказался и о криптовалюте. О том, нужно ли ее использовать, мы расскажем в следующем выпуске новостей.