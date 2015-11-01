Муратхан Токмади признался в убийстве Ержана Татишева Муратхан Токмади признался в убийстве Ержана Татишева. В Таразе началось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена, который ранее проходил по целому ряду других статей. На вопрос судьи об убийстве, Токмади ответил согласием. По его словам убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем" (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблфязов. Бизнесмен также заявляет, что готов давать показания, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:36 в Программы

