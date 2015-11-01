Спецоперация прошла в Алматы. 29 человек задержаны. Спецоперация силовиков прошла в Алматы и трех областя. 29 человек задержаны. Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Отработки идут уже второй день. Силовики прорабатывают факты противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиляют противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:11 в Программы

