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Спецоперация прошла в Алматы. 29 человек задержаны.

Спецоперация силовиков прошла в Алматы и трех областя. 29 человек задержаны. Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Отработки идут уже второй день. Силовики прорабатывают факты противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиляют противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны. Пишет агенство Tengrinews.

Вчера, 20:11 в Программы » Новости, комментариев: 0

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