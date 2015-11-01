Данияр Акишев призывает не брать кредиты Данияр Акишев советует казахстанцам не брать кредиты. Особенно это касается пенсионеров, пишет агенство Tengrinews. По словам главного банкира страны, любой человек, перед тем как взять на себя обязательства, должен понимать, что это такое и как правильно оценивать финансовую услугу. Нацбанк планирует подойти к этому вопросу комплексно. В этой связи финрегулятор начал разработку стратегии по повышению финансовой грамотности населения. А вот хранить деньги, Данияр Акишев настоятельно рекомендует именно в финансовых институтах — это как минимум обеспечит их сохранность. Тем более что депозиты до 10 млн тенге гарантированы государством. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:37 в Программы

