Ерболат Досаев: Госзакупки - бич правительства Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев назвал госзакупки — бичом правительства. По словам политика, структуру госзакупок сегодня является одной из самых коррумпированных зон. Поэтому, сделать их прозрачными - первая задача Комитета госзакупок Минфина. По словам Досаева, министерство финансов уже проделало большую работу в этом направлении, но есть нерешенные вопросы. Например: внедрение двух-этапного конкурса, то есть пред-квалификация и конкурс по ценам. Заместитель премьер-министра отмечает, что в нашей стране нет ничего вечного, наш народ талантливый, и что-нибудь придумает новое для того, чтобы обойти и эту систему. Для этого необходимо идти как минимум на шаг впереди, сообщает агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:44 в Программы

