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В Кызылорде обрушился подъезд пятиэтажки
В Кызылорде обрушился подъезд пятиэтажки. Инцидент произошел накануне ночью.  Жертв и пострадавших нет. По словам спасателей, разрушенный 4-й подъезд пустовал долгое время. В здании жилые только 1-й и 2-й подъезды. На месте завала проводятся работы по расчистке.  46 семей, которые жили в другой части дома эвакуировали в школу "Мурагер". Сегодня  определят место их постоянного проживания, сообщает портал Информбюро. Причины обрушения специалисты выясняют. Известно, что аварийное здание находится по улице Титова, 16А. Ему более  46 лет.
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