В Кызылорде обрушился подъезд пятиэтажки В Кызылорде обрушился подъезд пятиэтажки. Инцидент произошел накануне ночью. Жертв и пострадавших нет. По словам спасателей, разрушенный 4-й подъезд пустовал долгое время. В здании жилые только 1-й и 2-й подъезды. На месте завала проводятся работы по расчистке. 46 семей, которые жили в другой части дома эвакуировали в школу "Мурагер". Сегодня определят место их постоянного проживания, сообщает портал Информбюро. Причины обрушения специалисты выясняют. Известно, что аварийное здание находится по улице Титова, 16А. Ему более 46 лет. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:08 в Программы

